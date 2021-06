Les Jeux olympiques ? C’est, parfois, une affaire de calcul… JO - Team Belgium Laurent Monbaillu © BELGA

À défaut d’avoir réussi les minima, 12 Belges sont aujourd’hui en position de se qualifier pour Tokyo via les rankings mondiaux.



Plus que jamais, l’athlétisme est une affaire de chiffres ! Mais plus seulement lorsqu’on évoque les performances. L’introduction des rankings mondiaux comme moyen supplémentaire de se qualifier pour les Jeux olympiques, à côté des traditionnels critères de qualification (les fameux minima), si les quotas de participation ne sont pas rencontrés, va sans doute permettre à la Ligue royale belge d’athlétisme d’envoyer, en plus des quinze hommes et femmes qui se sont qualifiés "à la performance", une dizaine d’athlètes à Tokyo. Douze d’entre eux sont en effet en ballottage favorable à l’heure actuelle alors que la période de qualification touchera à sa fin ce mardi 29 juin.