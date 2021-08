Les Jeux paralympiques de Tokyo, reportés d’un an comme les Jeux olympiques, débuteront ce mardi 24 août pour se terminer le 5 septembre. Pendant quinze jours, plus de 4 500 athlètes issus de plus de 170 pays tenteront de décrocher une médaille dans l’une des vingt-deux épreuves (tir à l’arc, athlétisme, badminton, boccia, canoé, cyclisme, équitation, football à 5, goalball, judo, haltérophilie, aviron, tir, volley, natation, tennis de table, taekwondo, triathlon, basket, escrime, rugby, tennis) du programme. Par rapport aux Jeux paralympiques de Rio en 2016, le football à 7 et la voile disparaissent. Le taekwondo ainsi que le badminton font, par contre, leur entrée.

La cérémonie d’ouverture se déroulera ce mardi de 19 à 22 heures au Japon (12 h à 15 h en Belgique) avec comme porte-drapeau pour la Belgique la cavalière Michèle George et Bruno Vanhove, joueur de goalball.