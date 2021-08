Les Jeux paralympiques de Tokyo du 24 août au 5 septembre se tiendront à huis clos à cause de la situation sanitaire, ont officialisé les organisateurs lundi.

Le huis clos est programmé ainsi sur tous les lieux de compétitions situés à Tokyo et dans les préfectures voisines de Shizuoka, Saitama et Chiba actuellement en état d'urgence sanitaire, alors que le président du Comité international paralympique, Andrew Parsons, est arrivé au Japon lundi.

Les organisateurs n'avaient pas exclu du public à Shizuoka, où se dérouleront les épreuves cyclistes, avec une jauge de 5.000 spectateurs par exemple, soit 50% de la capacité d'accueil, mais la recrudescence du coronavirus empêche ce scénario.

Cette mesure pour les Jeux paralympiques, qui doivent se tenir du 24 août au 5 septembre, est similaire à celle adoptée pour les JO clôturés le 8 août, pour lesquels près de 98% des épreuves se sont tenues à huis clos, seuls des départements relativement éloignés de la capitale ayant pu accueillir du public.

Des élèves d'écoles locales pourront cependant assister à certaines épreuves, à la demande des autorités locales ou des écoles, et ce dans le but d'évoluer vers "une société plus inclusive", précise le communiqué.

Le Japon connaît depuis fin juin sa cinquième et pire vague du coronavirus à ce jour, avec des records d'infections régulièrement enregistrés à Tokyo et au niveau national, sous l'effet notamment du variant Delta, plus contagieux.

Lundi, le gouvernement japonais a placé sept nouvelles préfectures en état d'urgence sanitaire. Ibaraki, Tochigi, Gunma, Shizuoka, Kyoto, Hyogo et Fukuoka sont ainsi les préfectures concernées par cette mesure jusqu'au 12 septembre. Les états d'urgence déjà prononcés jusqu'au 31 août pour les préfectures de Tokyo, Kanagawa, Chiba, Saitama, Osaka et Okinawa vont être prolongées jusqu'au 12 septembre aussi.

Pour les Jeux Paralympiques du 24 août au 5 septembre, 4.400 athlètes sont attendus pour disputer 539 épreuves dans 22 sports. Ce sont 168 pays qui sont représentés, un record. Ils étaient 164 à Londres en 2012.

La délégation belge est forte de 32 athlètes.