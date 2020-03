Le CIO s’est réuni ce dimanche. Notamment pour évoquer un possible report des Jeux olympiques. Thomas Bach et son équipe se sont donné quatre semaines pour arriver à une solution. Une annulation pure et simple de la compétition n’est pas une option.

Le président du CIO a récemment fait comprendre qu’il n’était plus aussi certain du maintien des JO aux dates initialement prévues. Nos confrères de L’Équipe ont lancé la piste d’un possible report à l’automne. La solution qui semble la plus logique.

