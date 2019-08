Alors que les Jeux Olympiques auront lieu dans un peu moins d'un an, la capitale japonaise a dévoilé les médailles officielles pour cette édition de 2020.

Les organisateurs ont publié quelques clichés des fameuses médailles d'or, d'argent et de bronze que les sportifs se disputeront lors de la 32e Olympiade de l'ère moderne. Qui repartira avec le métal le plus doré ? On espère, bien entendu, voir quelques médailles autour du cou de nos compatriotes.