Les olympiens belges de Tokyo mis à l'honneur au Memorial Van Damme JO - Team Belgium Belga Les athlètes belges engagés aux Jeux olympiques de Tokyo seront mis à l'honneur à l'occasion du Memorial Van Damme, ont annoncé vendredi les organisateurs du meeting d'athlétisme bruxellois prévu le vendredi 3 septembre au stade Roi Baudouin. © BELGA

"De nombreux médaillés olympiques de l'athlétisme brilleront de mille feux quelques semaines plus tard sur la piste du stade Roi Baudouin. Mais - et c'est devenu une bien agréable tradition - l'ensemble de la délégation belge et nos médaillés seront également invités et acclamés par le public belge", indique les organisateurs du Memorial Van Damme dans un communiqué. "Une standing ovation les attend après leur performance à Tokyo. "Pour clôturer le meeting en beauté, l'ensemble de la délégation effectuera un tour d'honneur sur la piste au rythme des sons de Regi et Mademoiselle Luna, qui interpréteront l'hymne officiel du Team Belgium. Regi clôturera le Mémorial de cette année en musique. Il fera durer le plaisir durant 15 minutes avec un DJ set endiablé à faire bondir les athlètes et le public".