Toute personne présentant des symptômes dans le Village des athlètes pourrait être traitée dans une clinique de soins ambulatoires sur place, ce qui permettrait d'empêcher le virus de s'étendre au reste de la ville, précise mercredi le journal économique japonais Nihon Keizai Shimbun, citant des sources bien informées du projet.

Il y aurait également un centre de test dans le village, selon le rapport.

Le complexe du Village olympique dans la baie de Tokyo compte 21 bâtiments qui accueilleront les Olympiens et leur encadrement, ainsi que les restaurants attenants et autres installations de loisir destinées aux athlètes. Quelque 30.000 personnes y sont attendues au plus fort des Jeux, selon Nihon Keizai Shimbun.

Toujours selon le quotidien japonais les organisateurs évaluaient les options, parmi lesquelles les personnes potentiellement infectées présentant des symptômes bénins pourraient être traitées dans des installations spéciales à proximité du Village des athlètes, tandis que celles présentant des symptômes plus graves pourraient être pris en charge par des établissements médicaux.

Les Jeux Olympiques de Tokyo ont été reportés d'un an, à 2021, en raison de la pandémie de coronavirus. Ils sont prévus du 23 juillet au 8 août.

.