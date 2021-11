"Je pense qu’il est très important qu’il n’y ait aucune distinction entre les athlètes olympiques et paralympiques", a déclaré le secrétaire d’État en charge de la Loterie nationale. "Tous les athlètes travaillent extrêmement dur en vue des Jeux et réalisent de grandes performances sportives. Il est donc logique que leurs efforts soient récompensés de la même manière. Nos paralympiens méritent le même respect et la même appréciation que nos athlètes olympiques."

Cette égalisation sera élaborée dans le courant de l’année 2022 en concertation avec le BOIC et le Comité paralympique. Le règlement s’appliquera à partir des Jeux de Paris en 2024. Le ministre flamand de l’Égalité des chances, Bart Somers, avait déjà proposé de verser des primes égales pour les athlètes olympiques et paralympiques de Tokyo 2020. La Loterie nationale va examiner si elle peut contribuer à l’égalisation des primes pour les derniers JO.