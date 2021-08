Les Red Lions ne réalisaient pas encore qu’ils venaient de remporter le dernier grand titre qui manquait à leur bonheur.

Les larmes ont coulé à flots avant de rejoindre le podium dressé au milieu du terrain. L’arrêt de Vanasch sur le deuxième shoot out de Whetton a sonné le début d’un tourbillon d’émotions. Encore sous le choc, les Red Lions montaient sur le podium pour recevoir l’objet tant convoité : la médaille d’or olympique. Le Graal. Le défi ultime. Ils chantaient à tue-tête la Brabançonne dans ce stade désert.

Après avoir battu les quatre autres membres du top 5 mondial, les Red Lions ont écrit la plus belle histoire de leur vie sportive. En finale, les champions du monde et d’Europe ont battu l’Australie pour donner encore un peu plus de panache à leur quinzaine à Tokyo. La rencontre n’a pas été spectaculaire. Au but de Van Aubel, les Australiens répondaient par un smash de Wickham. Les deux équipes proposaient un jeu trop semblable pour forcer une décision avant les shoot out.

