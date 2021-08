L’arme secrète des Belges Depuis 5 ans, l’Australien Luke Doerner analyse tous les pc aux entraînements et aux matchs des Red Lions et Red Panthers.

L’une des principales clefs de cette finale se résume en deux lettres : pc. Depuis l’entame du tournoi, les Red Lions affichent un taux de réussite tout simplement hallucinant.

Sur les 34 buts inscrits en 7 matchs, près de la moitié provient d’un sleep direct : Hendrickx (12), Boon (3) et Luypaert (1). La phase est essentielle. Hendrickx a marqué plus de pc que ses deux dauphins au classement, Govers (6) et Windfeder (5).

Pourtant, ces dernières années, les sleeps directs avaient tendance à s’effacer au profit de phases, car les sorteurs interceptaient trop vite les sleeps. À Tokyo, les Red Lions ont tenté une phase avec van Aubel. Ils ont raté deux stoppings. Le staff a surtout abattu la carte du pc direct.

D’ailleurs, Shane McLeod l’affirmait au soir de la demi-finale contre l’Inde. "Sur les pc, je n’ai qu’un slide à montrer à mes joueurs où il est mis : ‘Donnez la balle à Jimmy’."