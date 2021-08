Les Red Lions ne sont plus qu’à 60 minutes de l’un des plus grands accomplissements de l’histoire du hockey mondial. Vainqueur de la Coupe du monde 2018 et de l’Euro 2019, les Belges sont en finale des JO 2020. À cause du Covid, un Euro s’est glissé en juin 2021 ce qui n’enlève rien à ce défi inédit.

En sortant du terrain, aucun Belge n’était euphorique. Ils ont retenu la leçon des Jeux de Rio où ils avaient cassé leur spirale positive après leur succès contre les Pays-Bas en demi-finale.