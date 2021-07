À l’exception des attaquants qui auraient voulu être plus efficaces dans le cercle, les Red Lions avaient tous un feeling très positif.

Dans le milieu, Victor Wegnez et ses coéquipiers ont régné en maître absolu. Les Pays-Bas n’ont pas existé. “Nous avons d’abord bien défendu”, analyse Victor Wegnez. “Nous avons gardé la balle. il n’y a rien à dire si le score avait été 1-5. Nous n’avons rien donné sauf un pc et un tir. Nous avons joué comme des chiens affamés. Eux ont senti la chaleur.”

Nicolas De Kerpel revenait sur son but qui n’a jamais été validé malgré la vidéo. “C’est toujours but. Le gardien la dévie sur ma main qui est accrochée au stick. Je dévie la balle dans le but, mais l’arbitre siffle avant qu’elle ne rentre. Nous méritons ce succès. Les Néerlandais ont joué en homme contre homme à l’arrière. Nous les avons bien bougés en créant des espaces. Nous avons joué à un niveau plus haut qu’eux. Ils ne savaient pas suivre”, poursuivait le leader de l’Herakles qui glissait un mot sur l’homme du match, Alexander Hendrickx. “Il a eu 100 % de réussite car sur son deuxième sleep il amène un re pc qu’il marque. Il est vraiment incroyable.”

John-John Dohmen, sage parmi les sages, regardait déjà vers demain. Lundi, les Red Lions défieront l’autre gros morceau du groupe B, l’Allemagne.

“Avec ce succès, nous sommes pratiquement en quarts de finale. Mais, l’Allemagne est plus forte que les Pays-Bas. C’est pour cette raison qu’il était important de prendre ces 3 points. Je suis surtout confiant en voyant le niveau de jeu que nous avons affiché. À Rio, nous avons terminé en 2e position avec un pc moins performant. À Tokyo, nous avons montré que notre pc est plus fort.”

Felix Denayer: “Mon rôle de porte-drapeau m’a amené plus d’énergie qu’il m’en a coûtée”

Lors de la cérémonie d’ouverture, tous les Red Lions étaient au lit assez tôt, comme d’habitude, sauf trois : Augustin Meurmans (réserviste), Tom Boon (blessé) et Felix Denayer (porte-drapeau). “Flex” était le seul joueur à devoir monter sur le terrain le lendemain de la cérémonie d’ouverture.

“J’étais avant 23h à la maison”, explique le milieu qui vit ses 4e Jeux. “Tout a été très bien réglé par tout le monde. Je suis parti juste après le tour d’honneur. Franchement, ce rôle de porte-drapeau m’a apporté plus d’énergie qu’il m’en a coûtée. J’étais dans mon lit avant minuit. J’ai ressenti une immense fierté. Porter ce drapeau dans ce stade olympique pour la cérémonie d’ouverture est un privilège rare. J’étais aux côtés de Nafi Thiam. J’ai reçu énormément de messages de félicitations. J’en suis ressorti grandi.”

Boccard : “Nous aurions dû être plus efficaces dans le cercle adverse”

Si Alexander Hendrickx était l’homme du match, un autre joueur a été particulièrement précieux. Gauthier Boccard a, lui, reçu la liberté de multiplier les longues chevauchées offensives. Et il est régulièrement monté si haut qu’il a délivré de nombreuses balles dans le cercle adverse.

“Nous avons été bien structurés”, commence à analyser le boss du Watducks. “Nous sommes restés très calmes à la balle. Nous avons respecté le plan tactique. Nous aurions dû être plus efficaces dans le cercle adverse. Ce point sera à améliorer. Nous avons beaucoup récupéré. Hendrickx s’est montré très présent sur le pc. Ce premier match est positif. Bien entrer dans le tournoi est toujours important. Mais, cela ne veut encore rien dire. Il n’y a aucune conclusion à tirer après un match d’un si long tournoi. Analysons et grandissons au fil des rencontres.”