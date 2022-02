Belga et AFP

Deuxième titre pour la Nouvelle-Zélande avec Porteous en ski half-pipe

Nico Porteous, vainqueur en ski half-pipe, a apporté samedi à la Nouvelle-Zélande sa deuxième médaille d'or des JO-2022 de Pékin et de son histoire après celle de Zoi Sadowski-Synnott en snowboard slopestyle féminin. Avec un score de 93,00 points dès son premier run, Porteous, 20 ans, a devancé les Américains David Wise (90,75 points), double tenant du titre, et Alex Ferreira (86,75 points).

"Je n'arrive pas à y croire. Je suis sur un petit nuage", a réagi le Néo-Zélandais, dont le frère aîné Miguel Porteous a pris lui la 11e place de la finale.

"C'est vraiment particulier d'avoir mon frère ici avec moi", a confié le nouveau champion olympique. "Tout le monde en rêverait. C'est un souvenir qui restera à jamais gravé dans ma tête."

Dans les conditions très venteuses du snowpark de Zhangjiakou, David Wise, sacré en 2014 et 2018, a montré qu'il avait encore les armes, à 31 ans, pour rivaliser avec la nouvelle génération du half-pipe.

"Ça m'avantage un peu quand il y a beaucoup de vent car je suis beaucoup plus lourd qu'eux", a-t-il plaisanté. "Le dénouement n'est pas le même que lors de mes derniers Jeux, mais je suis très fier d'être toujours compétitif."

Aucun nouveau cas de Covid samedi à Pékin

Les organisateurs des Jeux olympiques de Pékin ont annoncé samedi qu'aucun cas de contamination au coronavirus n'avait été détecté lors de l'avant-dernière journée des Jeux d'hiver. Samedi, 67.387 tests ont été effectués au sein de la bulle olympique, tandis que 18 personnes ont été testées lors de leur arrivée à l'aéroport.

Afin d'accueillir les 3.000 athlètes et tous les participants aux JO d'hiver, une bulle sanitaire a été mise en place, pour éviter tout contact entre les personnes en provenance de l'étranger et la population locale en dehors de cette zone. Cette bulle permet d'empêcher les contacts avec la population, via des barrières autour des sites olympiques ou des hôtels

Tout le monde est testé quotidiennement au sein de la bulle olympique.

Au total depuis le 25 janvier, date de début des tests, 436 tests se sont révélés positifs. Le pic a été atteint le 2 février avec 55 cas, dont 26 parmi les sportifs et leurs encadrements. C'est la deuxième fois qu'aucun test positif n'est décelé à Pékin, après jeudi dernier.