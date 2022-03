Même si les détails du projet doivent encore être finalisés, l’information nous a été confirmée officiellement : la Belgium House prendra ses quartiers aux Salons Hoche, à Paris, à l’occasion des Jeux olympiques 2024. Les propriétaires de ce haut lieu de l’événementiel parisien et les dirigeants du Comité Olympique et Interfédéral Belge sont en effet parvenus récemment à un accord, pour le plus grand plaisir du nouveau directeur du COIB, Cédric Van Branteghem.

"C’est un lieu de prestige, un endroit mythique, pouvant se prévaloir d’une excellente situation géographique (NdlR: proche du parc Monceau, il se trouve à 10 minutes à pied des Champs Elysées) qui en faisait d’ailleurs un endroit très prisé par différents comités olympiques nationaux. Il était donc important de nous y prendre tôt et nous sommes très heureux d’avoir pu conclure un accord avec les Salons Hoche. Nous aurons plus de 2000m² à notre disposition pour accueillir tous nos invités, les VIP, mais aussi le grand public, soit 2800 à 3000 personnes, pendant la durée des JO. Ce sera vraiment ‘the place to be’ pour les Belges à Paris et nous serons véritablement au coeur des Jeux olympiques."

La Belgium House sera placée sous le signe de l’excellence belge, dans les domaines de la gastronomie, de la musique, de la mode ou encore de la technologie, et promet d’être un important lieu d’échanges, d’animations et de rencontres. "L’idée est vraiment de vivre au rythme des Jeux du matin au soir et, bien sûr, de célébrer nos médaillés", souligne encore Cédric Van Branteghem. De quoi inciter, sans aucun doute, de très nombreuses entreprises à se joindre à l’aventure !