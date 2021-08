Les tops et flops de notre envoyé spécial David Lehaire.

J'ai aimé:

1.Les Jeux de Van Aert

Même s’il était en pleine forme à la sortie du Tour de France, la médaille d’argent conquise par Wout Van Aert dans la course en ligne a montré à quel point le Campinois peut être fort quand il a un objectif. Derrière un Richard Carapaz intouchable, notre compatriote n’a pu bénéficier d’aucune aide de la part de ses rivaux. Ceux-ci l’ont laissé faire le boulot seul. Et il est parvenu à se jouer d’eux au sprint. Chapeau ! Sa 6e place, trois jours plus tard au contre-la-montre, n’était pas celle qu’il attendait. Mais vu son manque de fraîcheur par rapport aux rivaux qui ne venaient pas du Tour de France, c’était la plus haute place à laquelle il pouvait prétendre.

