Les tops et les flops de notre envoyé spécial Alan Marchal.

J'ai aimé:

1. La joie de Mieke Gorissen

Parce que les JO, ce sont des émotions avant tout, comment passer à côté de l’euphorie de Mieke Gorissen à l’arrivée de son premier grand rendez-vous international. Classée 28e du marathon, la Limbourgeoise, professeure de mathématiques et de physique, a laissé exploser sa joie au terme d’une course dont elle n’osait rêver : "J’ai atteint mon objectif et je peux en être fière." Seulement trois ans après avoir réellement lancé sa carrière sportive au plus haut niveau, Mieke Gorissen (38 ans) n’a peut-être pas lutté pour une médaille durant ces Jeux mais elle a certainement inspiré de nombreux Belges. Magique.

(...)