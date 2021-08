Les tops et les flops de notre envoyé spécial Laurent Monbaillu.

J'ai aimé:

1. Les accomplissements de la reine Allyson

Assister à une course d’Allyson Felix, un spectacle qui s’apparente à un régal pour les yeux tant la foulée de l’Américaine est élégante, reste un privilège que nous mesurons pleinement. À 35 ans, la sprinteuse a remporté ses 10e (avec le bronze du 400 m) et 11e (en relais 4x400 m) médailles olympiques à Tokyo pour dépasser une autre légende US, Carl Lewis, parmi les athlètes les plus décorés des JO, un classement où seul le Finlandais Paavo Nurmi (12) la précède encore. Médaillée aux Jeux depuis 2004, et septuple championne olympique lors de quatre éditions consécutives entre 2008 et 2021, Allyson Felix est une idole sur la piste et elle est une icône en dehors. Ses démêlés avec son ancien équipementier lors de sa maternité, la manière dont elle a brisé certains tabous, son indépendance d’esprit et sa personnalité font de cette jeune maman un exemple qui va bien au-delà des pistes d’athlétisme et qui ne peut que susciter le respect.



(...)