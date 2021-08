Les tops et flops de notre envoyé spécial Romain Van der Pluym.

J'ai aimé:

On ne s’attendait clairement pas à vibrer de la sorte pour quatre Anversois dont on n’avait presque jamais entendu parler avant leur qualification pour les JO. Le basket 3x3 a été la belle surprise de ces Jeux olympiques. La discipline a tout pour plaire : matchs courts et intenses, paniers spectaculaires et une furieuse envie d’aller mettre des paniers à l’agora. Puis, l’histoire de notre équipe est magnifique. Une bande de potes qui se dit un jour "on va essayer d’a ller aux JO" pour finalement se battre pour une médaille, ça tient du miracle. Partager un bout de leur rêve olympique a été un réel plaisir. D’autant plus qu’ils ne se sont jamais pris la tête et ont toujours profité un max de chaque instant. Dommage que leurs deux derniers matchs ne se soient pas conclus avec une médaille.

(...)