C’est l’histoire d’un petit bout de femme de 57 ans, ancienne sportive de haut niveau à la Défense et instructrice chez les para-commandos, qui tout au long de sa vie a relevé des défis sportifs. Touchée il y a une petite décennie par une dégénérescence maculaire, "je suis aveugle d’un côté et je vois à 5 % de l’autre", Linda Le Bon a poursuivi sa route en laissant au sport une place de choix. Et quand l’opportunité de participer aux Jeux paralympiques s’est présentée, l’ancienne citoyenne de Sart-lez-Spa n’a pas hésité.