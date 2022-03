Malvoyante, Le Bon est alignée dans la classe B2 et est accompagnée de sa guide Ulla Gillot qui est aussi sa fille. Elle a signé un chrono de 1:36.06 et termine à 16.56 secondes de la Slovaque Henrieta Farkasova. La médaille d'argent est revenue à la Chinoise Daqing Zhu et le bronze à la Britannique Millie Knight.

Linda Le Bon, née à Wilrijk mais qui réside en Autriche, participera encore au Super-G (dimanche), au super combiné (mardi 8 mars), au slalom géant (vendredi 11 marsà et au slalom (dimanche 13 mars). Le Bon, 57 ans, devait initialement venir à Pékin avec son guide Pierre Couquelet qui n'a pas pu se rendre en Chine. Elle fut médaillée d'argent en descente et au Super-G le mois dernier aux Mondiaux de Lillehammer, avec Pierre Coquelet.