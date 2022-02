Hendrickx a terminé jeudi huitième de l'épreuve individuelle de patinage avec un total de 206,79 points. Septième après le programme court avec 70,09 points, elle a obtenu la neuvième note du programme libre avec 136,70 points.

La Russe Anna Shcherbakova, championne olympique, sa compatriote Alexandra Trusova, deuxième, et la Japonaise Kaori Sakamoto, troisième, seront de la partie. La Russe Kamila Valieva, empêtrée dans une retentissante affaire de dopage et qui a craqué lors du programme libre, ne terminant que quatrième, ne sera pas présente. La Sud-Coréenne Young You (6e) et l'Américaine Alysa Liu (7e) entreront également en action. La Japonaise Wakaba Higuchi (5e) manquera à l'appel.