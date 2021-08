Écrire que les kayakistes belges ont vécu une matinée frustrante mardi est sans doute un euphémisme. Et pour cause, en terminant à la 5e place de leurs demi-finales respectives, Artuur Peters (K1 - monoplace 1 000 m) et la paire Lize Broeckx-Hermien Peters (K2 - biplace 500 m) se sont vus privés d’une finale A qu’ils ambitionnaient.

Pourtant, malgré la déception "bien présente", "tout n’est pas à jeter", tempère Maarten De Wilde. En effet, le directeur technique de la fédération flamande le sait mieux que personne : le canoë-kayak noir-jaune-rouge revient de loin.