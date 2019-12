Blessée au genou gauche suite à un accident de la circulation à vélo, fin octobre, la Bruxelloise a entamé depuis six semaines une revalidation, qui durera quelques mois, alors que son regard est tourné vers les Jeux.

La médaillée de bronze du dernier Euro a repris courageusement, début décembre, l'entraînement en piscine, la seule des trois disciplines qu'elle peut pratiquer avec une attelle spéciale. Le mardi 29 octobre a marqué pour Claire Michel le début d'une courte période de repos physique et mental, bien méritée après une saison 2019 de triathlon très chargée. Mais, ce jour-là, la Bruxelloise de 31 ans, tout juste de retour du Japon où elle venait de monter sur la deuxième marche du podium de Coupe du Monde à Miyazaki, a chuté de son vélo de ville après une collision avec un piéton. La vitesse peu élevée évita le pire mais, tombant de tout son poids sur son genou gauche, le constat fut néanmoins inéluctable : fracture de la rotule en sept morceaux, mais sans déplacement !

"Les premières semaines ont été très douloureuses. On ne dort pas car aucune position n'est confortable...", explique la meilleure triathlète belge sur courte distance, 11e mondiale au classement de la Fédé internationale (ITU). "Il me faut beaucoup de patience pour attendre la consolidation des fractures, mais je sais également que la partie la plus délicate est à venir. Ce sera le cas quand je vais me remettre à courir et à rouler, que je n'aurai pas de sensations, que j'aurai toujours un peu mal et que je serai encore très loin de mon niveau. Je sais que chaque phase aura sa part de frustrations. Il faut l'accepter et se focaliser sur la phase actuelle", poursuit Claire Michel, qui est toujours optimiste quant à la bonne suite de sa carrière sportive. "J'ai énormément de confiance en l'équipe médicale qui m'accompagne ainsi qu'en mon entraîneur (Paulo Sousa) et mon entourage. Avec cet encadrement, j'aurai les meilleures possibilités pour recouvrer la forme. Le corps a ses limites physiques, bien sûr. J'essaie de penser de manière positive parce que je suis convaincue que cela va aider la guérison."

Fille de l'ancienne championne belge de natation Colette Crabbé, Claire Michel, élevée aux Etats-Unis jusqu'à ses 21 ans, a débuté le triathlon fin 2012 après une période consacrée à l'athlétisme pendant ses années universitaires dans l'Oregon. Elle s'impose rapidement comme l'une des meilleures athlètes belges du triple effort, décrochant le titre de vice-championne du monde d'aquathlon (combinaison de lnatation et de course à pied) en 2013 et montant sur son premier podium en Coupe du Monde, début 2014, en Chine. Huitième des premiers Jeux Européens en 2015, à Bakou, elle se qualifie la saison suivante à l'arrachée pour les Jeux de Rio, où la déception fut énorme à la suite d'une mise hors course après avoir été doublée dans la partie cycliste.

"Mon encadrement a hangé depuis Rio. Il n'y a pas photo !", s'empresse-t-elle de préciser. "Je suis passée d'un système où j'étais fort seule à un groupe. Là où je devais dépenser beaucoup d'énergie dans la logistique, le contrôle et la maîtrise en prenant des initiatives moi-même, je me laisse à présent guider par un entraîneur et un groupe dans lequel je travaille au présent et ne planifie rien à l'avance." Une autre façon de s'entraîner et de penser qui a rapidement apporté des résultats. Respectivement 5e et 4e des Euros de distance olympique et sprint en juin 2017, la Bruxelloise signe en 2018 plusieurs podiums en Coupe du monde et son premier top 5 en World Series (WTS), le circuit international le plus élevé. Elle finira 5e de l'Euro de Glasgow cette même saison, avec en bonus une médaille de bronze en compagnie des Belgian Hammers, le relais mixte belge qui intègrera pour la 1re fois le programme olympique en 2020 et dont elle est membre depuis plusieurs saisons.

Avec des points obtenus en 2019 tant avec sa médaille de bronze de l'Euro et son Top 4 en WTS à Edmonton que lors de ses deux podiums de fin de saison en Coupe du Monde, Claire Michel est actuellement 12e sur la liste des 55 triathlètes qui se qualifieront pour les Jeux de Tokyo. Tout comme ses homologues masculins Marten Van Riel (6e) et Jelle Geens (14e), elle a peu de souci quant à sa présence - au meilleur de sa forme - dans la baie de Tokyo, sur le coup de 6h30 du matin, le mardi 28 juillet, au départ de la course féminine des JO 2020.