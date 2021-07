Marten Van Riel - Axel Zeebroek, un destin commun…

Axel est passé sur longues distances après les Jeux de Pékin. Marten, est-ce que vous envisagez de l’imiter après les JO de cet été ?

MVR : "Pour être franc, l’Ironman d’Hawaï me fait plus rêver que les Jeux olympiques. Mais ça ne veut pas dire pour autant que je vais me lancer ce défi juste après Tokyo.