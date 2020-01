Après la récente non-qualification de notre pays pour Tokyo 2020, les Belges visent désormais une participation individuelle aux Jeux...

Rentrés dimanche de Gondomar, au Portugal, où ils ont disputé le Tournoi de qualification olympique par équipes, nos pongistes sont déjà repartis ce lundi matin pour Magdebourg, où ils joueront l’Open d’Allemagne ! Oubliée, la déception des défaites face au Portugal, en 1/8e de finale, et à la Slovaquie, en repêchages, et donc la non-qualification de notre pays pour Tokyo 2020… Les Belges visent désormais une participation individuelle aux Jeux. Dans la voiture qui les emmène sur les autoroutes allemandes, Martin Bratanov, l’un des deux coaches de notre équipe nationale, débriefe le TQO par équipes…

"Tous nos joueurs se sont bien battus, mais ils avaient en face d’eux des adversaires plus expérimentés, et ce, tant face à l’Italie qu’au Portugal. La moyenne d’âge des Belges est de 24 ans, là où les Italiens et les Portugais affichent la trentaine. Dans ce genre de rendez-vous, où la tension est maximale, c’est un aspect essentiel ! Mais ils se sont donnés à fond de la première à la dernière balle avec, parfois, un peu de malchance, dans les moments importants comme dans le quatrième set du double face au Portugal."

Auparavant, les Belges avaient déjà signé un authentique exploit en venant à bout de l’Italie (3-2), par Cédric Nuytinck au cinquième set, du cinquième match !

"Il y avait peut-être dix ans que la Belgique n’avait plus gagné contre l’Italie. Et là, malgré l’extrême pression, dès le double d’ouverture, ils y sont parvenus ! Notre paire Florent Lambiet-Martin Allegro a signé un super match, certes perdu, mais prometteur. Et Cédric Nuytinck a réussi à conclure pour nous permettre de défier le Portugal, dont nous savions qu’il était plus fort, en tout cas sur le papier."

Battue (0-3), "des chiffres sévères vu le déroulement de la rencontre !" précise Martin Bratanov, la Belgique s’est retrouvée face à la Slovaquie, moins bien classée, mais qui s’est imposée sur le score de 0-3. La fatigue ?

"Il est évident que nos gars avaient déjà vécu beaucoup d’émotions lors de leurs deux premiers matches, mais ils sont préparés à ce contexte. Là, les Slovaques ont pris le dessus. C’est la loi du sport..."

Désormais, les Belges ne peuvent plus viser les Jeux de Tokyo qu’individuellement. Au programme, prochainement, deux autres Tournois de qualification olympique !

"Le premier, européen, aura lieu du 8 au 12 avril, à Moscou ; le second, mondial, du 28 au 31 mai, à Doha… La Belgique a droit à deux places. Actuellement 46e mondial, Cédric Nuytinck est assuré d’y participer alors que la deuxième place se jouera entre Florent Lambiet (110e), Robin Devos (115e) et Martin Allegro (128e). Ces trois-là se disputent le droit d’accompagner notre n°1, le plus expérimenté, à 27 ans, sur la scène internationale."

Malgré la concurrence interne, l’ambiance est excellente dans le groupe. Tous nos joueurs sont, en effet, conscients qu’il ne peuvent grandir qu’ensemble et qu’ils ont encore tout l’avenir devant eux.

"Si ça se passe mal pour Tokyo 2020, il ne faut pas avoir peur d’évoquer Paris 2024, échéance où ils devraient, tous, arriver à pleine maturité !" conclut le coach francophone, légitimement fier des progrès accomplis…