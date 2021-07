L’Anversois de 24 ans s’est emparé du bronze olympique à Tokyo. Malgré une blessure à son épaule gauche qu’il traîne secrètement depuis plus de trois semaines.

Le secret était bien gardé. Excepté son entourage proche, personne n’était au courant. Et pourtant, à Tokyo, Matthias Casse, le champion du monde en titre, a décroché la médaille de bronze olympique malgré une épaule gauche diminuée.

À sa descente du podium, l’Anversois confirme. "Je me suis blessé lors d’un stage en Croatie (NdlR : à Porec) il y a un peu plus de trois semaines. Je travaillais avec un judoka que je connais bien et je suis mal retombé sur l’épaule." La douleur fait alors craindre le pire mais le staff médical se veut rassurant. Sans lésion structurelle, le n°1 mondial (-81 kg) participera à ses premiers JO à condition d’adapter sa préparation.

"Étant donné que je ne pouvais plus combattre réellement durant les trois dernières semaines, on a plutôt cherché à peaufiner ma condition physique en enchaînant les exercices cardio, par exemple. Évidemment, j’ai aussi fait de nombreuses séances avec le kiné, raconte celui qui a décroché la 14e médaille du judo noir-jaune-rouge aux Jeux. Les trois ou quatre premiers jours, je ne pouvais rien faire. Mais heureusement, j’ai mordu sur ma chique, j’ai gardé le cap mentalement et mon état a fini par s’améliorer."

(...)