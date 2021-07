En temps normal, évoquer des retrouvailles entre Dirk Van Tichelt et Matthias Casse serait un bien grand mot. Et pour cause, depuis six ans, les deux hommes se côtoient de près sur les tatamis. "Mais avec le Covid la situation a pas mal changé", déplore l’Ours de Brecht, désormais coach des jeunes élites néerlandophones. Aujourd’hui obligés d’évoluer dans des bulles à part, y compris sur les tatamis de Wilrijk où ils avaient pourtant l’habitude de se croiser, même après la retraite sportive du professeur Va n Tichelt , c’est donc par visioconférence que les deux comparses se retrouvent avec bonheur pour évoquer ces Jeux olympiques qui ont définitivement scellé leur amitié il y a cinq ans. À Rio, là où tout s’est (presque) terminé en beauté pour Dirk. À Rio, là où tout a vraiment commencé pour Matthias.