La médaille de bronze autour du cou, le champion du monde retrouve les médias qu’il avait quittés quelques heures plus tôt. Toujours aussi "heureux" de sa performance de la veille malgré des douleurs de plus en plus présentes. Interview.

Matthias, comment se sent-on au lendemain d’un premier podium olympique ?

Je suis cassé de partout. Avec l’adrénaline qui est retombée, je ressens la douleur un peu plus intensément. Les épaules, les bras, le dos… Je suis mort !

(...)