Un an après Toma Nikiforov, sacré en -100kg à Tel Aviv, Matthias Casse est à son tour devenu champion d'Europe de judo, ce dimanche, à Minsk !

À la Chizhovka Arena, l'Anversois, évoluant dans la catégorie des -81 kg, a battu en finale le Bulgare Ivaylo Ivanov, 12e mondial, par waza-ari.

À 22 ans, il est devenu le 16e judoka belge à monter sur la plus haute marche du podium européen, le 8e côté masculin après aussi Robert Van de Walle, Harry Van Barneveld, Johan Laats, Daan De Cooman, Dirk Van Tichelt, Eelco van der Geest.

Casse a également remporté pour le Team Belgium la 5e médaille de cette deuxième édition des Jeux européens dans le cadre desquels s'inscrit l'Euro de judo.

Champion du monde juniors en 2017, Matthias Casse a connu une journée mouvementée au cours de laquelle il a fait preuve à la fois de patience, de maîtrise et de force. Exempté de premier tour, le n°4 mondial s'est tout d'abord frotté à l'Italien Christian Parlati, un adversaire qui l'a mis en difficulté. Mené waza-ari, notre compatriote finit par renverser la situation en sa faveur pour s'imposer par ippon.

En huitièmes, il a ensuite nettement dominé le Suédois Robin Pacek, gérant tranquillement l'avantage au score établi à la mi-combat.

Au tour suivant, l'Allemand Alexander Wieczerzak l'a alors poussé à la prolongation, Matthias s'imposant grâce à un waza-ari après 2.27 au golden score.

Au cours d'une demi-finale très disputée, le Géorgien Luka Maisuradze a, lui aussi, compliqué la vie de l'Anversois qui sortit le grand jeu en après 4 minutes de prolongation pour s'ouvrir les portes de la finale !

Vint alors ce combat face au Bulgare de 24 ans Ivaylo Ivanov, vainqueur en demi-finale du Hongrois Ungvari, le tombeur de Sami Chouchi. Pour leur quatrième confrontation (le Belge menait 2-1), les deux hommes se sont livré un duel à couteaux tirés, pas très spectaculaire vu l'enjeu, mais Matthias a su prendre sa chance avec une belle attaque à une poignée de secondes de la fin !

« C'était dur, du premier au dernier combat ! » soufle le champion d'Europe. «Cette finale était très tendue. Je n'avais aucune idée de combien de temps il restait mais j'ai vu une petite ouverture un moment donné pour placer une attaque. Je pensais avoir marqué un ippon mais je ne l'avais pas vu tomber. J'ai regardé l'arbitre, qui a donné waza-ari, puis j'ai regardé le chrono. Il restait une poignée de secondes et je me suis dit : ok, ça va. Il était important de rester calme, c'est d'ailleurs ce que m'a crié mon coach, Mark van der Ham. Je pouvais encore survivre grâce à l'une ou l'autre pénalité au besoin. Je suis très heureux, tout le monde ne peut pas se proclamer champion d'Europe, il n'y en a qu'un ! La Brabançonne ? Je l'ai chantée... dans ma tête !»