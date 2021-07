Rylov réussit le doublé olympique sur 100 et 200 m dos

Hormis la 8e place de Fanny Lecluyse lors de la finale de 200m brasse lors de laquelle la sud-africaine Tatjana Schoenmaker a battu le record du monde, de nombreuses médailles olympiques sont tombées cette nuit au Centre aquatique de Tokyo.

Le Russe Evgeny Rylov, qui concourt sous pavillon neutre en raison des sanctions pour dopage frappant son pays, a confirmé vendredi son succès sur 100 m dos en remportant le 200 m dos des Jeux olympiques de Tokyo.

Rylov a mis fin à la domination américaine sur la distance avec un chrono d'1 min 53 sec 27/100e, devant l'Américain Ryan Murphy (1:54.15) et le Britannique Luke Greenbank (1:54.72).

Le Russe de 24 ans succède à Murphy qui avait réalisé à Rio en 2016 le même doublé 100 m/200 m dos.

En or sur 100 m, McKeon complète la razzia australienne

L'Australienne Emma McKeon, 27 ans, est devenue championne olympique du 100 m nage libre dont elle était la grande favorite, devançant la révélation hongkongaise des Jeux, Siobhan Bernadette Haughey, et la deuxième Australienne Cate Campbell, vendredi aux JO de Tokyo.

Après avoir lancé le 4x100 m australien vers l'or et le record du monde dimanche, puis remporté le bronze sur 100 m papillon, la nageuse de Wollongong a bouclé l'aller-retour en 51 sec 96, avec 31/100e d'avance sur Haughey (52.27) et 56/100e sur Campbell (52.52).

En quête d'un premier titre individuel, Emma McKeon était arrivée avec le meilleur chrono de l'année (52.19), réalisé lors des séries australiennes, puis avait planté une banderille dès les séries (52.13).

Encore fallait-il résister à la pression qui avait englouti lors des JO-2016 sa compatriote Cate Campbell, qui avait sombré en finale (6e) après s'être avancée en grande favorite, et a décroché vendredi un bronze au parfum de revanche.

La victoire de McKeon rehausse encore le bilan des Australiennes, qui attendaient un titre olympique individuel depuis 2008 et en comptent déjà quatre, avec Kaylee McKeown sur 100 m dos et Ariarne Titmus sur 200 et 400 m nage libre.

Mais la course reine de la natation a aussi confirmé l'explosion de la Hongkongaise Siobhan Bernadette Haughey, déjà médaillée d'argent sur 200 m avec un nouveau record d'Asie, et qui a réédité l'exploit vendredi sur le sprint.

Haughey, qui s'entraîne principalement aux Etats-Unis, à l'université du Michigan, était devenue en 2019 la première nageuse de Hong Kong à disputer la finale d'un Mondial.

Diminuée par sa reprise tardive après une fracture du coude

Le Chinois Shun Wang en or sur 200 m quatre nages

Le Chinois Shun Wang a été sacré vendredi à Tokyo champion olympique du 200 m quatre nages, une épreuve longtemps dominée par la légende Michael Phelps, devant le Britannique Duncan Scott et le Suisse Jérémy Desplanches.

Médaillé de bronze sur la distance lors des JO-2016 de Rio, Wang a bouclé la course en 1 min 55 sec 00, nouveau record d'Asie, résistant au retour canon de Duncan Scott (1:55.28), pendant que Desplanches arrachait le bronze (1:56.17) pour 5/100e au Japonais Daiya Seto.

L'épreuve entrait dans une nouvelle ère après la retraite de l'Américain Michael Phelps, qui avait décroché chaque titre olympique entre 2004 et 2016. Lui aussi emblématique, son compatriote Ryan Lochte, 36 ans avait échoué à se qualifier pour ses cinquièmes Jeux lors des sélections américaines.

A 27 ans, Wang avait dominé les demi-finales et s'avançait en favori, mais il a d'abord dû rattraper l'Américain Michael Andrew, 22 ans, parti très vite et qui a finalement craqué dans la dernière longueur pour finir 5e (1:57.31).

Duncan Scott, 24 ans, ajoute lui une troisième médaille à sa moisson tokyoïte, après l'argent mardi sur 200 m derrière son compatriote Tom Dean, puis l'or le lendemain avec le 4x200 m britannique.

Enfin, le vice-champion du monde Jérémy Desplanches, bien revenu dans les 50 derniers mètres, offre à la Suisse sa première médaille olympique en natation depuis Etienne Dagon, en bronze sur 200 m brasse aux JO-1984 de Los Angeles.

Le champion du monde en titre de la distance, le Japonais Daiya Seto, 26 ans, échoue au pied du podium et perd une occasion de se racheter après son élimination samedi dès les séries du 400 m quatre nages, dont il était le grand favori.