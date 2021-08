Côté belge

A l'international

La Belgique a récolté une sixième médaille, ce samedi, aux Jeux de Tokyo ! Notreest parvenue à se hisser sur le podium du saut d'obstacles par équipes, en début d'après-midi, au détriment de la France qui a dégringolé au classement à cause du double refus de son troisième cheval.Dans l’épreuve du marathon, remportée par la Kényane Jepchirchir,a terminé à une belle 28e place, tandis que Hanne Verbruggen s’est classée à la 49e position.Du côté du golf,doit se contenter d'une 46e place finale, loin derrière la médaillée d'or américaine Nelly Korda.ont échoué au pied du podium dans la Madison (cyclisme sur piste), offrant une nouvelle médaille en chocolat à la Belgique.Lesont pris la 7e place du relais 4x400m féminin, avec un nouveau record de Belgique. La frustration était beaucoup plus grande chez les, qui ont échoué au pied du podium après une superbe course.Lesse sont offert une quatrième médaille d’or de suite en basket en venant à bout de courageux Français sur le score de 87-82.Vice-champion olympique chez lui en 2016, le Brésilien Isaquias Queiroz dos Santos a enfin décroché le Graal à Tokyo, remportant le titre en canoë monoplace (C1) 1000 m.Les basketteuses françaises ont remporté le bronze olympique aux Jeux de Tokyo, samedi à Saitama, après avoir battu (91-76) les Serbes lors du match pour la 3e placeLa volleyeuse brésiliennea été contrainte de quitter le tournoi olympique des Jeux de Tokyo, après qu’un contrôle antidopage réalisé avant les Jeux a révélé la présence d’une substance interdite.Grosse surprise du côté de la gymnastique rythmique: l’Israélienne Linoy Ashram a mis fin à la domination russe en s'offrant la médaille d'or devant la favorite Dina Averina et la Bélarusse Alina Harnasko.En athlétisme, la Néerlandaisea réussi son incroyable pari en remportant une troisième médaille. Après l'or sur le 5000 mètres et le bronze sur 1500, elle a remporté le 10.000 mètres pour s'offrir un deuxième titre olympique.est pour sa part devenu le premier indien médaillé d'or en athlétisme, grâce à sa victoire au lancer du javelot. Quant au Norvégien Jakob Ingebrigtsen , il a triomphé sur 1500 mètres.