Les athlètes olympiques ont été mis à l’honneur ce vendredi. Au COIB, à la Grand-Place de Bruxelles, et au Mémorial Van Damme.

Ce vendredi 3 septembre 2021 gardera une saveur particulière pour tous les sportifs belges revenus des Jeux olympiques. Il faut dire que le COIB, les organisateurs du Mémorial Van Damme et les autorités bruxelloises ont tenu à mettre à l’honneur les héros de Tokyo. "Cela a ressemblé à un véritable team-building", résumera le marathonien Bashir Abdi, pas le moins enthousiaste de tous.

Tous les diplômés olympiques, à savoir les vingt-six top 8, avaient été conviés à une première réception dans les locaux du Comité olympique et interfédéral belge. On leur y remit un chèque d’une valeur de 571 500 euros, l’équivalent du montant total des primes gagnées au Japon. De là, ils furent escortés en bus jusqu’à la Grand-Place. Comme les Diables rouges au retour de Mexico en 1986 et de Russie en 2018, de Justine Henin au lendemain de Roland-Garros et des Red Lions dans la foulée de leur sacre mondial, fin 2018. Des médaillés, seuls Wout van Aert, qui entame le Tour de Grande-Bretagne ce week-end, et Nafissatou Thiam, qui devait sauter à la hauteur dans la soirée, ne se montrèrent pas au balcon de l’hôtel de ville.

(...)