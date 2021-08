Michael Obasuyi a été éliminé en qualifications du 110 m haies aux Jeux Olympiques de Tokyo. Le Brugeois a terminé 6e de sa série avec un chrono de 13.65, insuffisant pour être repêché au temps.

Obasuyi, qui va fêter ses 22 ans le 12 août, possède un record personnel à 13.35. Le Flandrien participait à ses premiers Jeux Olympiques à Tokyo. Les quatre premiers de chacune des cinq séries et les quatre meilleurs chronos restants avancent en demi-finale.

"Pas une bonne course"

"Ce n'était pas une bonne course", a-t-il reconnu après son élimination. "Je ne sais pas pourquoi, j'étais prêt. J'ai eu du retard dès le départ et j'ai alors commencé à faire des erreurs. Le Michael en pleine forme n'était pas là ce soir et c'est dommage."