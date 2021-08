Après l’or dans le concours individuel, Michèle George a remporté le Freestyle.

Les qualités de cavalière de Michèle George ne sont plus à démontrer depuis longtemps. Médaillée d’or à deux reprises aux Jeux paralympiques de Londres en 2012 et une nouvelle fois à Rio, la porte-drapeau de notre délégation venait à Tokyo avec l’ambition de décrocher deux nouvelles médailles du plus précieux métal.

L’inconnue dans sa mission résidait dans le comportement de sa jument, Best of 8, que la citoyenne de Waregem ne monte que depuis 18 mois et avec laquelle elle n’a participé qu’à six compétitions depuis le début de leur collaboration. Mais au Japon l’osmose a été parfaite. Après sa victoire dans le concours individuel, Michèle George lançait déjà des fleurs à sa jument : "J’ai profité de chaque seconde, elle est rentrée comme une princesse sur la piste."