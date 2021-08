Annoncée comme l’une des favorites de l’épreuve individuelle de dressage (grade 5) avec sa jument Best of 8, qu’elle monte depuis deux ans, Michèle George a répondu aux attentes en sortant un magnifique concours (76.524) lui offrant une troisième médaille d’or paralympique dans la discipline après celles récoltées à Londres en 2012 et Rio en 2016. Un triplé qui ne laissait pas de marbre la cavalière de 47 ans accompagnée de ses enfants à Tokyo, Camille, la groom, et Pierre-Paul, qui gère la logistique et sert de coach mental à sa maman.

"C’est génial, c’est top, je ne trouve pas les mots pour exprimer ce que je ressens. Je suis super heureuse de ce que ma jument a montré. J’ai profité de chaque seconde, elle est rentrée comme une princesse sur la piste. Elle était sur ma ligne, elle était à l’écoute. À la détente (NdlR : l’échauffement), elle me sentait prise par la chaleur. J’ai d’ailleurs dû marcher un peu pour récupérer. Ce concours dans de telles conditions était atypique. L’osmose avec Best of 8 a été exceptionnelle. C’est comme quand on se marie, on se regarde avec son compagnon ou sa compagne et on se comprend. Avec les chevaux, c’est la même chose et les petits détails font la différence. On n’avait concouru que six fois ensemble avant les Jeux et jamais dans de telles conditions, dans un stade aussi grand."

Cerise sur le gâteau, Manon Claeys, coachée par Michèle George et alignée en individuel dans le grade 4 avec San Dior 2 a décroché le bronze.

"Je suis super heureuse, réagissait celle qui participait à ses premiers Jeux. Vous pouvez me pincer le bras, parce que je ne pense pas avoir encore tout compris. Après mon exercice, je m’attendais à ce que je n’y arrive pas. Il n’y a pas eu de grosses erreurs dans mon concours et je contrôlais bien mon cheval. Ce n’est pas toujours évident, parce que c’est un cas particulier. Il y avait encore des concurrents après moi. C’était très excitant et je n’ai été dépassée par personne. Avant le concours, j’espérais un top 5, mais je suis très heureuse de cette médaille."