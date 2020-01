Notre compatriote a par la même occasion battu le record du monde de la discipline.

La petite délégation paralympique belge (quatre athlètes) présente depuis ce jeudi à Milton (au Canada) pour les Mondiaux sur piste, a déjà frappé un grand coup. Notre compatriote Ewoud Vromant s’est emparé du titre en battant le record du monde de la poursuite individuelle (3km) en classe 2.

Notre coureur noir-jaune-rouge, qui a été victime d’une amputation fémorale, a remporté la finale en battant le record du monde, avec un chrono de 3:36.322. C’est la première médaille pour la Paralympic Team Belgium à ces Mondiaux.

Pour décrocher son titre, Ewoud Vromant a couru la course de sa vie. Après avoir battu le record du monde un peu plus tôt lors de sa série qualificative, abaissant la référence mondiale à 3:36.961 (l’ancien record du monde en 3:40.367 du Chinois Liang datait de 2014), il a encore fait mieux en finale pour descendre le chrono à 3:36.322.

C’est le premier titre de champion du monde pour Ewoud Vromant. L’année dernière, un problème mécanique l’avait gêné au départ et il avait terminé à la cinquième place de cette même épreuve. En septembre dernier, lors des Championnats du monde sur route, le Belge avait déjà brillé en prenant l’argent lors du contre-la-montre et le bronze lors de la course sur route.

Diederick Schelfhout disputait quant à lui la petite finale de la poursuite individuelle en classe C3, face à l’Espagnol Santas. Notre compatriote s’est incliné et a pris la quatrième place.