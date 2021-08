Une blessure au dos bien cachée, un entraîneur (faussement) positif au Covid-19 et un heptathlon compliqué : la tenante du titre a vaincu tous les obstacles sur sa route.

Double championne olympique. Il faudra encore un petit peu de temps pour que Nafi Thiam réalise la portée de l’exploit signé à Tokyo cinq ans après avoir raflé l’or à Rio. La remise de sa médaille, ce vendredi, pourrait l’y aider. Car à chaud, la reine belge de l’heptathlon, qui a établi un total de 6 791 points (le 6e total de sa carrière), a surtout laissé libre cours à son émotion, liée "à deux années très difficiles". Mais aussi aux circonstances très particulières entourant la compétition. Elle s’en est longuement expliquée.

"Depuis deux ans, il y a eu beaucoup de hauts et de bas, surtout au niveau physique (NdlR : elle a souffert en 2020 de problèmes aux tendons) et quand le physique ne suit pas, c’est difficile aussi dans la tête, dit-elle, en larmes. Je suis fière d’être passée à travers tout ça et d’avoir fait tout ce que j’ai réussi à faire. J’ai beaucoup travaillé et j’ai beaucoup souffert. À présent, je suis juste épuisée, je n’ai pas beaucoup dormi ces derniers jours. J’ai besoin de vacances. Je vais prendre un petit somnifère en rentrant et dormir 15 ou 16 heures. Mais j’ai aussi juste envie d’appeler ma famille en fait. C’est elle et mes amis proches qui, ces deux dernières années, ont toujours été avec moi et ont continué à croire en moi. Franchement, ce n’était pas facile."

