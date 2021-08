Dans la foulée d’un second sacre olympique qu’elle était allée chercher au courage et à la maturité, Nafissatou Thiam avait espéré dormir de nombreuses heures. "J’avais même pris un somnifère", dit-elle ce vendredi au Village Olympique. Malheureusement, elle n’a pas trouvé le sommeil. Trop d’adrénaline, trop d’images plein la tête. "Tant pis, je me reposerai à mon retour en Belgique. J’ai encore quelques obligations à remplir ici."

Dont une rencontre avec la presse belge. Avant de monter sur la plus haute marche du podium et de recevoir la plus belle médaille, elle est donc revenue sur les larmes de la veille. Et l’énorme pression qu’elle a dû surmonter pour l’emporter.

Nafi, avez-vous déjà été plus épuisée, physiquement et mentalement, qu’ici ?

"Oui, mais je ne le disais pas. De manière générale, il m’est arrivé d’être à bout. Si je l’ai dit ici, c’est parce que ça se voyait, je pense. Je ne pouvais pas le cacher."



