Sacrée championne olympique de l’heptathlon en 2016, Nafi Thiam se présentera comme la principale candidate à sa succession cinq ans plus tard à Tokyo. Même si comme elle le dit, "tout le monde débute l’heptathlon avec zéro point" et que tout peut arriver en deux jours et sept épreuves. Voici deux ans - depuis l’épreuve de Talence en juin 2019 - que notre athlète n° 1, médaillée d’argent aux championnats du monde de Doha deux mois et demi plus tard, a décroché sa qualification pour les Jeux. De quoi bénéficier d’une planification optimale. Son année 2020 a été malheureusement marquée par des problèmes aux tendons d’Achille mais Nafi Thiam, sacrée championne d’Europe en salle en mars à Torun, est désormais plus que jamais "sur le bon chemin".



(...)