"Sans aucun doute le plus grand accomplissement sportif et le plus grand honneur de toute ma vie", a confié la joueuse de tennis, numéro 2 mondiale, 23 ans, sur les réseaux sociaux. "Je n'ai pas de mots pour décrire ce que je ressens, mais ce que je sais c'est que je suis remplie de gratitude et de remerciements."

L'embrasement de la vasque par la flamme allumée le 12 mars 2020 à Olympie marque traditionnellement le début des Jeux, reportés d'un an en raison de la pandémie de coronavirus.

Quelque 11.000 athlètes, dont 122 Belges, participent aux Jeux Olympiques de Tokyo, qui s'achèveront le 8 août.

La flamme restera allumée au Stade olympique jusqu'au terme de ces Jeux, après deux semaines de compétition durant lesquelles 11.090 sportifs venus du monde entier - 206 délégations - se disputeront les 339 titres en jeu, dans 33 sports.