Caeleb Dressel s'offre l'or et un record du monde sur 100m papillon

L'Américain Caeleb Dressel a décroché samedi sa troisième médaille d'or des JO de Tokyo en remportant le 100 m papillon, avec un nouveau record du monde, devant le Hongrois Kristof Milak et le Suisse Noé Ponti.

Double champion du monde, le Floridien de 24 ans s'est imposé en 49 sec 45, améliorant son propre record de 2019 (49.50), résistant au retour de Milak (49.68), alors que Ponti complétait le podium (50.74) à plus d'une seconde.

Comme à son habitude, Dressel a pris les commandes grâce à sa coulée sans égale, virant en tête avec déjà 65/100e d'avance sur Milak, qui avait écrasé la finale du 200 m papillon.

Seulement titré en relais aux JO-2016 de Rio (4x100 m et 4x100 m quatre nages) et 6e du 100 m, l'Américain est devenu dans l'intervalle un monstre du sprint, cumulant 13 titres de champion du monde depuis 2017.

Après avoir lancé lundi le 4x100 m américain vers l'or, il a savouré jeudi sa première consécration individuelle sur 100 m nage libre, la course reine de la natation, devançant l'Australien Kyle Chalmers après la finale la plus rapide de l'histoire des Jeux.

Et ce titre ne fait que lancer sa matinée, puisqu'il doit replonger 45 minutes plus tard en demi-finales du 50 m nage libre, après avoir signé vendredi soir le meilleur chrono des séries, en 21 sec 32.

Enfin, il s'élancera à 11H43 locales pour la finale du 4x100 quatre nages mixte, une épreuve qui fait son apparition aux Jeux et avait été dominée en séries par les Britanniques, alors que Dressel était ménagé.

Noé Ponti, troisième, complète la moisson des Suisses après le bronze la veille du Genevois Jérémy Desplanches sur 200 m quatre nages, soit les deux premières médailles helvètes en natation depuis Etienne Dagon, troisième du 200 m brasse aux JO-1984 de Los Angeles.

Ledecky remporte son 7e titre olympique

L'Américaine Katie Ledecky a été sacrée samedi championne olympique du 800 m, remportant ainsi son septième titre et son deuxième aux Jeux de Tokyo et préservant sa domination sur longue distance après avoir cédé sur 200 et 400 m.

Partie en tête, la nageuse du Maryland s'est imposée en 8 min 12 sec 57 après avoir creusé l'écart à chaque longueur, devant sa jeune rivale australienne Ariarne Titmus (8:13.83) et l'Italienne Simone Quadarella (8:18.35).

Ledecky, qui visait cinq titres à Tokyo, repart donc avec deux médailles d'or et trois revers en finale: les deux premiers face à Titmus sur 400 m lundi (2e) et 200 m mercredi (5e), puis contre le relais chinois du 4x200 m jeudi (2e).

Mais l'Américaine n'a pas relâché son étreinte sur la distance qui l'avait révélée dès les JO-2012 de Londres, à seulement 15 ans, et dont elle détient le record du monde depuis son titre de Rio (8:04.79).

Surtout, ces Jeux contrastés ont laissé percevoir sa force de caractère, elle qui avait surtout donné l'impression jusque-là d'une domination sans partage, avec 15 titres de championne du monde.

Moins d'une heure après sa défaite sur 200 m mercredi, elle replongeait pour gagner le premier 1.500 m féminin de l'histoire olympique, laissant échapper ses larmes en zone mixte.

Et le lendemain, sur 4x200 m, elle était toute proche d'arracher l'or sur un dernier relais spectaculaire, pris en troisième position, pour ramener les Américaines à un souffle des Chinoises.

Eblouissante lors de ses titres sur 400 puis 200 m dès ses premiers Jeux, la jeune Australienne Ariarne Titmus a de son côté nettement amélioré son record personnel sur 800 m (08:15.57 lors des sélections en juin).

Les Britanniques en or sur 4x100 m quatre nages mixte, avec le record du monde

Les Britanniques ont été sacrés samedi champions olympiques du relais 4x100 m quatre nages mixte, nouvelle épreuve au programme olympique des JO de Tokyo, battant au passage le record du monde détenu par les Chinois.

Kathleen Dawson, Adam Peaty, James Guy et Anna Hopkin ont bouclé la distance en 3 min 37 sec 58, devant les Chinois (3:38.86) et les Australiens (3:38.95).

Les Américains finissent seulement cinquièmes (3:40.58) malgré la présence en dernier relayeur de leur triple champion olympique Caeleb Dressel, qui manque donc son objectif de six titres sur la même édition.

Il disputera encore dimanche la finale du 50 m nage libre, avec le meilleur temps des demi-finales samedi, avant de boucler ces neuf jours de natation olympique par le 4x100 m quatre nages messieurs.

L'épreuve permet à chaque équipe de composer son quatuor à sa guise pour peu qu'il y ait deux nageurs et deux nageuses et que l'ordre traditionnel du relais quatre nages (dos, brasse, papillon, crawl) soit respecté.

Les Britanniques comme les Australiens avaient fait le choix de lancer et finir leur course avec deux femmes, quand les Américains avaient opté pour la tactique inverse.

Hommes et femmes s'affrontent donc directement, créant une course difficile à déchiffrer avec des écarts brutaux et des remontées tout aussi spectaculaires.

Kaylee McKeown championne olympique du 200 m dos

La jeune Australienne Kaylee McKeown, 20 ans, déjà sacrée mardi sur le 100 m dos, est également devenue championne olympique du 200 m dos, samedi aux JO de Tokyo. McKeown s'est imposée en 2 min 04 sec 68/100e, devant la Canadienne Kylie Masse (2:05.42) et une autre Australienne, Emily Seebohm (2:06.17).

Kaylee McKeown, originaire de Brisbane, devient la première Australienne titrée aux Jeux sur cette distance, et la septième femme à réaliser le doublé 100 m-200 m, rejoignant notamment l'Américaine Missy Franklin en 2012.

Samedi, elle a de nouveau devancé la Canadienne Masse, comme sur le 100 m dos de mardi. Cette dernière a pourtant fait toute la course en tête avant d'être rattrapée puis dépassée dans la dernière longueur.