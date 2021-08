Ryan Murphy, Michael Andrew, Caeleb Dressel et Zach Apple se sont imposés en 3:26.78 effaçant des tablettes le chrono de 3:27.28 réalisé par leurs compatriotes en 2009.

Plus tôt dans la journée, Dressel, 24 ans, s’était adjugé le 50m libre (devant le Français Florent Manaudou et le Brésilien Bruno Fratus), ajoutant ainsi un titre à sa collection qui comprenait déjà le 100m libre et le 100m papillon en individuel ainsi que le 4x100m libre. Seul le relais 4x100m quatre nages mixte a échappé à sa razzia. Aux Jeux de Rio de Janeiro, en 2016, il avait été titré sur 4x100m libre et 4x100m quatre nages.

Son compatriote Michael Phelps détient le record avec huit médailles d’or glanées à Pékin, en 2008.

La Grande-Bretagne d’Adam Peaty s’est emparée de l’argent en 3:27.51 et l’Italie du bronze en 3:29.17.





L’Américain Finke s’offre un doublé 800 m-1500 m en natation

Quatrième titre pour Emma McKeon

L’Américain Robert Finke, 21 ans, s’est offert dimanche un doublé en étant sacré champion olympique du 1.500 m nage libre aux Jeux Olympiques de Tokyo, après avoir déjà créé la surprise en dominant le 800 m. Longtemps en embuscade, Finke a bouclé la distance en 14:39.65, dominant dans la dernière longueur l’Ukrainien Mykhailo Romanchuk (14:40.66) et l’Allemand Florian Wellbrock (14:40.91). Le tenant du titre, l’Italien Gregorio Paltrinieri, a pris la quatrième place (14:45.01).L’Australie a remporté le 4x100m quatre nages en 3:51.60. McKeon figurait comme troisième relayeuse, après Kaylee McKeown et Chelsea Hodges, Cate Campbell terminant le travail.

À Tokyo, McKeon, 27 ans, a remporté le 4x100m libre, le 100m libre et, dimanche, le 50m libre. Elle a décroché le bronze sur 100m papillon, 4x200m libre et 4x100m quatre nages mixte. Elle devient ainsi la nageuse la plus médaillée en une seule édition des JO. Seul Michael Phelps, avec huit médailles d’or remportées en 2008 à Pékin, a fait mieux.

À Rio, en 2016, elle avait été titrée sur 4x100m libre et médaillée de bronze sur 200m libre.

Les États-Unis ont décroché l’argent en 3:51.73 et le Canada le bronze en 3:52.60.