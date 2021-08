Aaprès le père, la mère, le frère et la sœur, Nelly fait briller la dynastie : Nelly Korda, 23 ans, est devenue championne olympique de golf avec un total de 267 (-17), devançant d’un coup la Japonaise Mone Inami et la Néo-Zélandaise Lydia Ko, départagées par un trou de barrage. Après sa victoire, Nelly est tombée dans les bras de sa sœur aînée Jessica, 28 ans, également en lice aux JO 2020 (15e, à 8 coups). Un mois avant ce succès en famille, c’est leur frère Sebastian qui s’était illustré en atteignant à 21 ans les huitièmes de finale du tournoi de Wimbledon et en faisant son entrée dans le Top 50 du tennis mondial.

Leurs parents n’étaient pas mauvais non plus raquette en main. Représentant tous deux leur République tchèque natale, le père Petr Korda a remporté l’Open d’Australie en 1998 et la mère Regina Rajchrtova a remporté un titre en double sur le circuit WTA. Installé en Floride, le couple a eu trois enfants, qui ont le sport dans le sang. Tous trois se sont essayés à plusieurs disciplines et les aînées, Jessica et Nelly, ont choisi le golf malgré quelques réticences familiales. "Mon père disait toujours que le golf était un sport de retraités. De toute évidence, on l’a fait changer d’avis", explique Jessica…

Manon de Roey a, elle, terminé 46e, à 19 coups de Nelly Korda, après un 4e et dernier tour médiocre de 74 coups, soit trois au-dessus du par…

"Au final, je suis assez satisfaite", a confié l’Anversoise de 29 ans, 295e mondiale. "J’aurais préféré finir un peu plus haut mais j’ai beaucoup appris et cela m’aide à grandir dans le jeu et à devenir une meilleure joueuse. J’ai apprécié de la première à la dernière minute mes premiers Jeux…"

Manon se projette déjà sur Paris 2024: "C’est définitivement un objectif. Mon jeu s’améliore d’année en année et je vais tout donner pour y arriver".