Après quatre jours d’acclimatation du côté de Mito, Nina Derwael et ses équipières Maellyse Brassart, Lisa Vaelen et Jutta Verkest ont rejoint le Village olympique de Tokyo ce lundi. Une étape importante pour les trois filles qui découvrent les JO au Japon et risquent d’être un peu impressionnées mais aussi pour la candidate à l’or aux barres asymétriques. Après avoir suivi un programme axé sur la récupération, avec une balade au jardin botanique local pour toute sortie, le groupe a repris en douceur avec des étirements, de l’activation et de la préparation physique, ce dimanche matin, sous les yeux de 300 spectateurs nippons venus assister à la séance organisée dans le gymnase de Kasamatsu.