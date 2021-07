Tout le Royaume rêvait d'une médaille. Si la breloque n'est finalement pas au rendez-vous, Nina Derwael peut être fière de sa finale.

"Je peux être très contente et très fière de moi. J’ai tout donné et je n’ai pas de regrets, c’est le plus important. C’était la dernière fois que je pouvais faire les 4 agrès et j’ai bien réussi. Il y a quand même un bon point de différence avec le podium et c’est normal. Je n’ai pas une note de départ très haute au saut et au sol. Je savais que pour faire un top-3, il fallait que des filles devant moi tombent ou fassent des erreurs."

La Belge doit désormais se concentrer sur la finale aux barres asymétriques qui se déroulera dimanche.

"Cela donne de l’envie et de la confiance pour dimanche. On a encore deux jours pour se concentrer sur les détails qui seront utiles pour la finale. Ce qui me manquait aujourd’hui, c’était surtout l’amplitude. Tout était un peu plus bas et il y avait des petites fautes en plus. Je sais sur quoi je dois travailler. J’ai vraiment hâte d’être dimanche."