Vingt mois après sa dernière apparition en compétition officielle, aux championnats du monde de Stuttgart, rien n’a changé : Nina Derwael reste une gymnaste en or ! Ce week-end, la Limbourgeoise a même remporté deux médailles du métal le plus précieux (aux barres asymétriques et à la poutre), lors de la Coupe du monde d’Osijek, en Croatie, où le niveau de concurrence était certes anecdotique mais où notre compatriote a renoué avec des sensations importantes de compétition et de victoire. C’était sans doute le plus important à un mois et demi des Jeux olympiques de Tokyo où elle sera une candidate affirmée au titre aux barres.