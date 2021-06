Nina Derwael sera la tête d’affiche du FIT-Challenge, ce week-end à Gand, une compétition qui réunit 13 pays dont la France (avec son armada olympique), l’Allemagne et l’Italie, et plus de 80 filles. Entretien avec notre gymnaste n°1 avant son dernier test pré-olympique.

Nina, vous avez effectué récemment votre retour à la compétition, à Osijek, après 20 mois d’absence. Quel sentiment en gardez-vous ?

"C’était une bonne chose de faire cette compétition, j’en ai profité énormément. C’était intéressant de voir comment mon corps allait réagir au voyage, à l’enchaînement entre l’entraînement, les qualifications et les finales...