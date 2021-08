Un bonus financier de 50 000 euros est ainsi associé à un titre olympique et Nina Derwael saura certainement faire bon usage de cette somme importante. "Pour une gymnaste, c’est énormément d’argent !" lance la nouvelle championne olympique des barres asymétriques. "On n’a vraiment pas l’habitude de recevoir de telles primes pour nos prestations même lorsqu’il s’agit de titres internationaux (NdlR : en 2018, elle avait reçu à peine 2622 euros pour son premier titre mondial). De toute façon, pour moi, cette médaille d’or (dont la valeur est estimée à 700 euros) possède une valeur inestimable."



Et quand on lui demande si elle sait ce qu’elle va faire de cet argent ou si elle a des projets particuliers, la réponse fuse : "Je suis encore jeune, je vais épargner ! (rires) Mais je me suis également promis que j’allais m’offrir un petit cadeau après les Jeux olympiques. Peut-être que ce seront des boucles d’oreille mais je ne suis pas encore tout à fait sûre. Oui, à ce prix-là, ce seront de très belles boucles d’oreille !"