Outre la superbe quatrième place de notre compatriote Hanne Desmet sur 1.500 m en short-track, voici ce qu'il faut retenir de la journée de mercredi aux Jeux de Pékin...

SKI ALPIN > Le beau cadeau de Noël à la France

Dernier arrivé, premier à… l’arrivée ! Débarqué discrètement, mercredi dernier, au Village olympique, Clément Noël est désormais champion olympique de slalom, après avoir réussi une formidable deuxième manche à Yanqing pour devancer l’Autrichien Strolz et le Norvégien Foss-Solevaag. "Je savais que j’étais en forme, même si mes courses en janvier n’étaient pas bonnes. Ici, j’étais très rapide à l’entraînement. Il n’empêche, champion olympique, je n’ai pas de mots… C’est un aboutissement", a savouré le Français. Sixième de la première manche, Clément a regardé ses rivaux échouer, les uns après les autres, face à son chrono établi sur le deuxième tracé, comprenant d’abord qu’il serait sur le podium avant de réaliser que ce serait sur la plus haute marche. En slalom, le Vosgien de 24 ans a sorti ce qu’il avait de meilleur. Il a gravé son nom à jamais dans l’histoire alors que le dernier titre tricolore en ski alpin datait de 2006, à Turin, et de la descente d’Antoine Dénériaz. Dans la tradition du slalom bleu-blanc-rouge, il a rejoint les champions olympiques Jean-Pierre Vidal (2002), Jean-Claude Killy (1968), mais aussi les soeurs Goitschel Christine (1964) et Marielle (1968).

SKI ACROBATIQUE > L’hélicoptère de Hall

Les États-Unis ont signé le doublé en slopestyle grâce à Alexander Hall et Nicholas Goepper. À 23 ans, Hall a assommé le concours dès le premier “run” avec une prestation notée 90,01 points. Né en Alaska d’un père américain et d’une mère italienne, le médaillé de bronze du Mondial 2021 a grandi en… Suisse avant de retourner s’installer aux États-Unis à l’âge de 16 ans. "Ce fut le meilleur run de ma vie. J’étais très surpris de le passer. Je ne réalise pas encore ce que j’ai accompli." L’hélicoptère, tout simplement ! Une figure incroyable qui a réchauffé l’atmosphère en bord de piste. Souvent placé, son compatriote Goepper, 27 ans, a pris la deuxième place avec 86,48 pts) comme en 2018, à Pyeongchang, après avoir déjà décroché le bronze en 2014, à Sotchi. "C’est cool de ramener une nouvelle médaille des Jeux. Je n’aurais même pas pu l’imaginer. Vous m’auriez dit ça quand j’avais 16 ans, je vous aurais pris pour un fou", a-t-il déclaré, laissant planer le doute sur la suite de sa carrière. Avec un 85,35 pts, le Suédois Jesper Tjader s’est, lui, invité sur la troisième marche du podium, à la surprise générale, devançant le vainqueur des qualifications, le Suisse Andri Ragettli (83,50 pts).

HOCKEY SUR GLACE > États-Unis et Canada éliminés !

Les quarts de finale du tournoi de hockey sur glace ont accouché de deux énormes surprises, d’abord avec la victoire de la Slovaquie face aux États-Unis, ensuite avec l’élimination du Canada par la Suède ! Au terme d’un match à suspense puisque conclu aux “shootout”, les Américains se sont donc inclinés. À l’issue du temps réglementaire, le score était de 2-2 et la prolongation n’a pas permis de débloquer la situation. Quatrième tireur slovaque, Peter Cehlraki fut le seul à marquer, envoyant son équipe dans le dernier carré. Invaincus en phase de groupes, les États-Unis s’étaient qualifiés directement pour les quarts alors que la Slovaquie avait dû passer par un tour de barrage. Dans la foulée, la Russie a écarté le Danemark sur le score de 3-2 et la Finlande a battu la Suisse par 5-1. Enfin, le Canada s’est incliné, en fin de match, face à la Suède (2-0).

BIATHLON > Une première suédoise en relais

Après la Norvège, côté masculin, la Suède a remporté le relais féminin (4x6 km) en biathlon. Linn Persson, Mona Brorsson ainsi que les soeurs Hanna et Elvira Oeberg se sont imposées en 1h11.03.9, malgré un total de six pénalités sur le pas de tir. Il s’agit du premier titre de la Suède dans cette épreuve, apparue au programme olympique en 1992, à Albertville. C’est également la troisième médaille d’Elvira Oeberg, 22 ans, lors de ces Jeux de Pékin puisqu’elle avait décroché l’argent en sprint et en poursuite. Sa sœur aînée Hanna, 26 ans, avait été titrée sur 15 km en 2018, à Pyeongchang, où elle avait pris l’argent en relais avec, aussi, Persson, 27 ans, et Brorsson, 31 ans, dans l’équipe. Le relais russe s’est classé deuxième, l’Allemagne complétant le podium alors que la Norvège a échoué à y monter. Sacrée en sprint, en poursuite et en relais mixte, et aussi médaillée de bronze sur 15 km, Marte Olsbu Röiseland manque, là, sa première médaille dans ces Jeux.

PATINAGE ARTISTIQUE > Valieva envers et contre tous

Si elle pourrait entrer, ce jeudi, dans l’histoire du patinage artistique, Kamila Valieva est avant tout l’objet de l’attention à Pékin pour sa fameuse affaire de dopage laissant planer un affreux doute sur l’issue de la compétition. Déjà sacrée par équipes, la jeune Russe (15 ans) a terminé première du programme court, mardi, et se présentera donc la dernière sur la glace pour le libre avec une énorme pression sur les épaules. Comme les autres concurrentes, Valieva aura quatre minutes pour décrocher le titre le plus prestigieux de son sport. Pour y parvenir, l’élève de la mystérieuse Eteri Tutberidze enchaînera les quadruples sauts, sa marque de fabrique. Mais, comme elle a pu s’en rendre compte après son programme court, Valieva suscite beaucoup d’intérêt, même si le Tribunal arbitral du sport (TAS) a validé, sans se prononcer sur le fond de son contrôle antidopage à une substance interdite, la levée de sa suspension provisoire. Ses rivales oscillent entre compréhension et indignation. L’affaire Valieva a connu un nouveau développement, mardi soir, avec les révélations du New York Times, sur base de documents du TAS. Dans l’échantillon prélevé le 25 décembre, outre la trimétazidine, une substance utilisée pour soigner les angines de poitrine et interdite par l’Agence mondiale antidopage depuis 2014, ont été identifiées deux autres susbtances, l’hypoxène et la L-Carnitine, qui ne sont pas, elles, interdites. Avant le programme libre, le CIO a annoncé qu’il n’y aurait pas cérémonie protocolaire si Valieva devait terminer sur le podium.