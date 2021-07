Les Red Lions ont plus que limité les dégâts face à la Grande-Bretagne lors d’un match sans réel enjeu. Pris à froid par l’agressivité britannique, les protégés de Shane McLeod ont d’abord pris les vagues adverses sans chercher à poser leurs fondamentaux. Le but d’ouverture de Shipperley aurait dû être accompagné d’un autre goal tout à fait valable vu que la balle avait franchi la ligne. L’arbitre ne bronchait pas à la grande stupeur des Britanniques qui n’avaient plus leur recours à la video.

Cette première période était surtout marquée par le cri d’Alexander Hendrickx qui venait de prendre un solide coup de stick en plein visage. Julien Rysman, l’ostéo, le mettait en PLS avant de l’accompagner en dehors du stade avec un essuie posé sur la grosse entaille. À la pause, Victor Wegnez, en délicatesse avec ses ischios, était aussi laissé au repos.



(...)